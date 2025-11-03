Digital Slop (SLOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001979 $ 0.00001979 $ 0.00001979 Κατώτ. 24H $ 0.00002032 $ 0.00002032 $ 0.00002032 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001979$ 0.00001979 $ 0.00001979 Υψηλ. 24H $ 0.00002032$ 0.00002032 $ 0.00002032 Υψηλή συνέχεια $ 0.00064503$ 0.00064503 $ 0.00064503 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001917$ 0.00001917 $ 0.00001917 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.67%

Digital Slop (SLOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001995. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001979 και ενός υψηλού $ 0.00002032, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLOP είναι $ 0.00064503, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001917.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLOP έχει αλλάξει κατά +0.47% την τελευταία ώρα, -1.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Digital Slop (SLOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.84K$ 19.84K $ 19.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.47M 999.47M 999.47M Συνολικός Όγκος 999,474,944.286127 999,474,944.286127 999,474,944.286127

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Digital Slop είναι $ 19.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLOP είναι 999.47M, με συνολική προσφορά 999474944.286127. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.84K