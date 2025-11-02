Digital Oil Memecoin (OIL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.73%

Digital Oil Memecoin (OIL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OIL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OIL είναι $ 0.00353663, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OIL έχει αλλάξει κατά -3.41% την τελευταία ώρα, -4.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Digital Oil Memecoin (OIL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 140.06K$ 140.06K $ 140.06K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 140.06K$ 140.06K $ 140.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.29M 998.29M 998.29M Συνολικός Όγκος 998,288,352.159225 998,288,352.159225 998,288,352.159225

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Digital Oil Memecoin είναι $ 140.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OIL είναι 998.29M, με συνολική προσφορά 998288352.159225. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 140.06K