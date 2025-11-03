Digital Gold (GOLD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001621 Υψηλ. 24H $ 0.00001716 Υψηλή συνέχεια $ 0.00010403 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001525 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.51%

Digital Gold (GOLD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001696. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOLD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001621 και ενός υψηλού $ 0.00001716, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOLD είναι $ 0.00010403, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001525.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOLD έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +4.51% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Digital Gold (GOLD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.96K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.96K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Digital Gold είναι $ 16.96K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOLD είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.96K