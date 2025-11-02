Diem (DIEM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 134.41 $ 134.41 $ 134.41 Κατώτ. 24H $ 137.94 $ 137.94 $ 137.94 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 134.41$ 134.41 $ 134.41 Υψηλ. 24H $ 137.94$ 137.94 $ 137.94 Υψηλή συνέχεια $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Χαμηλότερη τιμή $ 122.12$ 122.12 $ 122.12 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.15%

Diem (DIEM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $134.42. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DIEM μεταξύ ενός χαμηλού $ 134.41 και ενός υψηλού $ 137.94, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DIEM είναι $ 347.15, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 122.12.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DIEM έχει αλλάξει κατά -1.34% την τελευταία ώρα, -1.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Diem (DIEM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Προμήθεια Κυκλοφορίας 31.44K 31.44K 31.44K Συνολικός Όγκος 31,436.51944961989 31,436.51944961989 31,436.51944961989

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Diem είναι $ 4.23M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DIEM είναι 31.44K, με συνολική προσφορά 31436.51944961989. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.23M