dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics

Πληροφορίες dexSHARE (DEXSHARE) dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.dexfinance.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.dexfinance.com/documentation/ Αγοράστε DEXSHARE τώρα!

dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 538.26
Συνολική προμήθεια: $ 67.16K
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.61K
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.84K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 414.96
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00209527
Τρέχουσα τιμή: $ 0.02745213

Tokenomics dexSHARE (DEXSHARE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του dexSHARE (DEXSHARE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DEXSHARE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DEXSHARE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DEXSHARE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DEXSHARE token!

