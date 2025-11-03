ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Dex Trending Fund 6900 είναι 0.00001131 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DTF6900 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DTF6900 εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Dex Trending Fund 6900 είναι 0.00001131 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DTF6900 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DTF6900 εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DTF6900

Πληροφορίες Τιμής DTF6900

Τι είναι το DTF6900

Επίσημος Ιστότοπος DTF6900

Tokenomics DTF6900

Προβλέψεις Τιμών DTF6900

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Dex Trending Fund 6900 Λογότ.

Dex Trending Fund 6900 Τιμή (DTF6900)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DTF6900 σε USD

--
----
-1.70%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:23:42 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001122
$ 0.00001122$ 0.00001122
Κατώτ. 24H
$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116
Υψηλ. 24H

$ 0.00001122
$ 0.00001122$ 0.00001122

$ 0.0000116
$ 0.0000116$ 0.0000116

$ 0.00127758
$ 0.00127758$ 0.00127758

$ 0.00001111
$ 0.00001111$ 0.00001111

+0.47%

-1.74%

-18.54%

-18.54%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001131. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DTF6900 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001122 και ενός υψηλού $ 0.0000116, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DTF6900 είναι $ 0.00127758, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001111.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DTF6900 έχει αλλάξει κατά +0.47% την τελευταία ώρα, -1.74% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Πληροφορίες αγοράς

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dex Trending Fund 6900 είναι $ 9.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DTF6900 είναι 815.86M, με συνολική προσφορά 815858279.47. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.18K

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Dex Trending Fund 6900 σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dex Trending Fund 6900 σε USD ήταν $ -0.0000064333.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dex Trending Fund 6900 σε USD ήταν $ -0.0000106934.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dex Trending Fund 6900 σε USD ήταν $ -0.0002256443140712196.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.74%
30 ημέρες$ -0.0000064333-56.88%
60 Ημέρες$ -0.0000106934-94.54%
90 Ημέρες$ -0.0002256443140712196-95.22%

Τι είναι Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Dex Trending Fund 6900 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Dex Trending Fund 6900.

Ελέγξτε την Dex Trending Fund 6900 πρόβλεψη τιμής τώρα!

DTF6900 σε Τοπικά Νομίσματα

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DTF6900 token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Πόσο αξίζει το Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DTF6900 στο USD είναι 0.00001131 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DTF6900 σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DTF6900 σε USD είναι $ 0.00001131. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Dex Trending Fund 6900;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DTF6900 είναι $ 9.18K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DTF6900;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DTF6900 είναι 815.86M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DTF6900;
Το DTF6900 πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00127758 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DTF6900;
Το DTF6900 είχε τιμή ATL ύψους 0.00001111 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DTF6900;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DTF6900 είναι -- USD.
Θα ανέβει το DTF6900 υψηλότερα φέτος;
Το DTF6900 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DTF6900 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:23:42 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,268.56
$110,268.56$110,268.56

+0.14%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.20
$3,861.20$3,861.20

+0.20%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02665
$0.02665$0.02665

+1.29%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.38
$184.38$184.38

+0.32%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2059
$1.2059$1.2059

-4.43%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,268.56
$110,268.56$110,268.56

+0.14%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.20
$3,861.20$3,861.20

+0.20%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.38
$184.38$184.38

+0.32%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$87.75
$87.75$87.75

-0.95%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4949
$2.4949$2.4949

-0.20%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0616
$0.0616$0.0616

+23.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05414
$0.05414$0.05414

+170.70%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08484
$0.08484$0.08484

+2.69%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000003968
$0.000000003968$0.000000003968

+812.18%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000282
$0.000000282$0.000000282

+135.00%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01799
$0.01799$0.01799

+124.87%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000003116
$0.0000000000003116$0.0000000000003116

+136.95%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000551
$0.000000000551$0.000000000551

+41.64%