Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001122 $ 0.00001122 $ 0.00001122 Κατώτ. 24H $ 0.0000116 $ 0.0000116 $ 0.0000116 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001122$ 0.00001122 $ 0.00001122 Υψηλ. 24H $ 0.0000116$ 0.0000116 $ 0.0000116 Υψηλή συνέχεια $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001111$ 0.00001111 $ 0.00001111 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.54%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001131. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DTF6900 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001122 και ενός υψηλού $ 0.0000116, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DTF6900 είναι $ 0.00127758, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001111.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DTF6900 έχει αλλάξει κατά +0.47% την τελευταία ώρα, -1.74% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Προμήθεια Κυκλοφορίας 815.86M 815.86M 815.86M Συνολικός Όγκος 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dex Trending Fund 6900 είναι $ 9.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DTF6900 είναι 815.86M, με συνολική προσφορά 815858279.47. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.18K