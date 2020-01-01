Devs are working (DAW) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Devs are working (DAW), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token's lifecycle. Επίσημη ιστοσελίδα: https://daw.meme/

Devs are working (DAW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Devs are working (DAW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 641.00K $ 641.00K $ 641.00K Συνολική προμήθεια: $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 641.00K $ 641.00K $ 641.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00110444 $ 0.00110444 $ 0.00110444 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00064825 $ 0.00064825 $ 0.00064825 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Devs are working (DAW)

Tokenomics Devs are working (DAW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Devs are working (DAW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DAW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DAW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DAW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DAW token!

