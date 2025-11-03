Dessistant by Virtuals (DESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -7.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -29.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +61.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +61.49%

Dessistant by Virtuals (DESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DESS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DESS έχει αλλάξει κατά -7.83% την τελευταία ώρα, -29.50% τις τελευταίες 24 ώρες και +61.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dessistant by Virtuals (DESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 117.79K$ 117.79K $ 117.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 232.45K$ 232.45K $ 232.45K Προμήθεια Κυκλοφορίας 506.74M 506.74M 506.74M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dessistant by Virtuals είναι $ 117.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DESS είναι 506.74M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 232.45K