Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Deq Staked AVAIL (STAVAIL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://deq.fi Αγοράστε STAVAIL τώρα!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Deq Staked AVAIL (STAVAIL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 581.11K $ 581.11K $ 581.11K Συνολική προμήθεια: $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 581.11K $ 581.11K $ 581.11K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00424246 $ 0.00424246 $ 0.00424246 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01985418 $ 0.01985418 $ 0.01985418 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Tokenomics Deq Staked AVAIL (STAVAIL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Deq Staked AVAIL (STAVAIL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STAVAIL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STAVAIL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STAVAIL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STAVAIL token!

Πρόβλεψη Τιμής STAVAIL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το STAVAIL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του STAVAIL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του STAVAIL Token τώρα!

