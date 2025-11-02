Deputy Dawgs (DDAWGS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000047 $ 0.0000047 $ 0.0000047 Κατώτ. 24H $ 0.00000477 $ 0.00000477 $ 0.00000477 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000047$ 0.0000047 $ 0.0000047 Υψηλ. 24H $ 0.00000477$ 0.00000477 $ 0.00000477 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000667$ 0.00000667 $ 0.00000667 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000469$ 0.00000469 $ 0.00000469 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.91%

Deputy Dawgs (DDAWGS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000473. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DDAWGS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000047 και ενός υψηλού $ 0.00000477, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DDAWGS είναι $ 0.00000667, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000469.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DDAWGS έχει αλλάξει κατά -0.40% την τελευταία ώρα, -0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Deputy Dawgs (DDAWGS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Προμήθεια Κυκλοφορίας 313.00B 313.00B 313.00B Συνολικός Όγκος 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Deputy Dawgs είναι $ 1.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DDAWGS είναι 313.00B, με συνολική προσφορά 313000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.48M