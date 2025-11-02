Depot App (DEPOT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01573771$ 0.01573771 $ 0.01573771 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.72%

Depot App (DEPOT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEPOT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEPOT είναι $ 0.01573771, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEPOT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +4.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Depot App (DEPOT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Προμήθεια Κυκλοφορίας 80.00M 80.00M 80.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Depot App είναι $ 12.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEPOT είναι 80.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.38K