Η σημερινή ζωντανή τιμή Dephaser JPY είναι 0.00651108 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JPYT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JPYT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Dephaser JPY είναι 0.00651108 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JPYT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JPYT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το JPYT

Πληροφορίες Τιμής JPYT

Τι είναι το JPYT

Whitepaper JPYT

Επίσημος Ιστότοπος JPYT

Tokenomics JPYT

Προβλέψεις Τιμών JPYT

Dephaser JPY Λογότ.

Dephaser JPY Τιμή (JPYT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 JPYT σε USD

$0.00651108
$0.00651108$0.00651108
+0.70%1D
mexc
USD
Dephaser JPY (JPYT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Dephaser JPY (JPYT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00643939
$ 0.00643939$ 0.00643939
Κατώτ. 24H
$ 0.00655419
$ 0.00655419$ 0.00655419
Υψηλ. 24H

$ 0.00643939
$ 0.00643939$ 0.00643939

$ 0.00655419
$ 0.00655419$ 0.00655419

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

+0.15%

+0.72%

-0.22%

-0.22%

Dephaser JPY (JPYT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00651108. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JPYT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00643939 και ενός υψηλού $ 0.00655419, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JPYT είναι $ 0.00682267, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00631154.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JPYT έχει αλλάξει κατά +0.15% την τελευταία ώρα, +0.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Πληροφορίες αγοράς

$ 165.14K
$ 165.14K$ 165.14K

--
----

$ 165.14K
$ 165.14K$ 165.14K

25.34M
25.34M 25.34M

25,340,305.725217
25,340,305.725217 25,340,305.725217

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dephaser JPY είναι $ 165.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JPYT είναι 25.34M, με συνολική προσφορά 25340305.725217. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 165.14K

Dephaser JPY (JPYT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Dephaser JPY σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dephaser JPY σε USD ήταν $ -0.0001459972.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dephaser JPY σε USD ήταν $ -0.0001675854.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dephaser JPY σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.72%
30 ημέρες$ -0.0001459972-2.24%
60 Ημέρες$ -0.0001675854-2.57%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Dephaser JPY (JPYT) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Dephaser JPY Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Dephaser JPY (JPYT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Dephaser JPY (JPYT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Dephaser JPY.

Ελέγξτε την Dephaser JPY πρόβλεψη τιμής τώρα!

JPYT σε Τοπικά Νομίσματα

Dephaser JPY (JPYT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Dephaser JPY (JPYT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JPYT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Dephaser JPY (JPYT)

Πόσο αξίζει το Dephaser JPY (JPYT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή JPYT στο USD είναι 0.00651108 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή JPYT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του JPYT σε USD είναι $ 0.00651108. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Dephaser JPY;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το JPYT είναι $ 165.14K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JPYT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JPYT είναι 25.34M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του JPYT;
Το JPYT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00682267 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του JPYT;
Το JPYT είχε τιμή ATL ύψους 0.00631154 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του JPYT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το JPYT είναι -- USD.
Θα ανέβει το JPYT υψηλότερα φέτος;
Το JPYT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την JPYT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Dephaser JPY (JPYT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

