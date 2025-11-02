Dephaser JPY (JPYT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00643939 Κατώτ. 24H $ 0.00655419 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00682267 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00631154 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.22%

Dephaser JPY (JPYT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00651108. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JPYT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00643939 και ενός υψηλού $ 0.00655419, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JPYT είναι $ 0.00682267, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00631154.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JPYT έχει αλλάξει κατά +0.15% την τελευταία ώρα, +0.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 165.14K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 165.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 25.34M Συνολικός Όγκος 25,340,305.725217

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dephaser JPY είναι $ 165.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JPYT είναι 25.34M, με συνολική προσφορά 25340305.725217. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 165.14K