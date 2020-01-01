DePay (DEPAY) Tokenomics
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies.
The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley).
DePay tools include:
- Payments: Accept Cryptocurrencies
- Sales: Sell your Token
- Donations: Receive Crypto support
- Subscriptions: Recurring payments
- Swap: Best price swap
- Payroll: Payroll streams
- Wallet: Payments & DeFi
- Credit: Streams as collateral
- DePay PRO: Analytics & Insights
The DePay difference
Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.
Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.
Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.
Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.
Open Source The DePay protocol will always remain open source.
Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
DePay (DEPAY) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DePay (DEPAY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics DePay (DEPAY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του DePay (DEPAY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός DEPAY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα DEPAY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DEPAY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DEPAY token!
Πρόβλεψη Τιμής DEPAY
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DEPAY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DEPAY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.