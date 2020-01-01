Dentacoin (DCN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dentacoin (DCN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dentacoin (DCN) Dentacoin is an Ethereum-based blockchain platform regulated by smart contracts. The platform supports the dental community by building and creating solutions devoted to improving the quality of dental care worldwide. The blockchain gives Dentacoin the power to change the world for the better. Dentacoin develops the dental industry as well as creates market intelligence through a cryptocurrency reward system that inspires participation throughout the community. Dentacoin is the first cryptocurrency that uses a decentralized review platform and transparently rewards patients and dentists who make contributions that benefit the community. The Dentacoin Foundation team strongly believes in building a future healthcare industry that will fall into the hands of the people, resulting in the disruption of the existing industries and the creation of new industries in the short and long term. Dentacoin strives to create a dental industry community by rewarding people -who provide valuable contributions- with crypto currency. Through this reward system, the foundation will see a rise in a currency that will be able to reach a broad market, including a vast number of people who have yet to participate in any cryptocurrency economy. According to Harvard Business Review: “To protect the blockchain vision from political pressure and regulatory interference, blockchain networks rely on a decentralized infrastructure that can't be controlled by any one person or group." The integration of blockchain and dentistry is an extraordinary concept; one that requires the creation of a community in which transparency and shared responsibility can take place. Looking forward, Dentacoin expects the platform to drastically improve dental health and hygiene habits, thus improving the quality of life for individuals resulting in improved overall health and increased longevity. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.dentacoin.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dentacoin.com/white-paper/Whitepaper-en%20v.0.9.pdf Αγοράστε DCN τώρα!

Dentacoin (DCN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dentacoin (DCN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 772.90K Συνολική προμήθεια: $ 8.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 710.84B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.70M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0059853 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics Dentacoin (DCN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dentacoin (DCN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DCN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DCN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DCN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DCN token!

