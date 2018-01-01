Delta Exchange (DETO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Delta Exchange (DETO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Delta Exchange (DETO) Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.delta.exchange/ Αγοράστε DETO τώρα!

Delta Exchange (DETO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Delta Exchange (DETO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 94.42M $ 94.42M $ 94.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 29.50M $ 29.50M $ 29.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.629138 $ 0.629138 $ 0.629138 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00701012 $ 0.00701012 $ 0.00701012 Τρέχουσα τιμή: $ 0.058994 $ 0.058994 $ 0.058994 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Delta Exchange (DETO)

Tokenomics Delta Exchange (DETO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Delta Exchange (DETO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DETO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DETO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DETO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DETO token!

