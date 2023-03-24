Delrey Inu (DELREY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Delrey Inu (DELREY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Delrey Inu (DELREY) What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community. Επίσημη ιστοσελίδα: https://delreyinu.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/delreyinu/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf Αγοράστε DELREY τώρα!

Delrey Inu (DELREY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Delrey Inu (DELREY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 77.52K $ 77.52K $ 77.52K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01658828 $ 0.01658828 $ 0.01658828 Τρέχουσα τιμή: $ 0.077521 $ 0.077521 $ 0.077521 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Delrey Inu (DELREY)

Tokenomics Delrey Inu (DELREY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Delrey Inu (DELREY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DELREY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DELREY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DELREY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DELREY token!

