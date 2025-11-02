Degen Hours (SLEEP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000585 Κατώτ. 24H $ 0.00000624 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00013405 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000585 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.48%

Degen Hours (SLEEP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000591. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLEEP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000585 και ενός υψηλού $ 0.00000624, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLEEP είναι $ 0.00013405, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000585.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLEEP έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, -5.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Degen Hours (SLEEP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 59.05K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 59.05K Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Degen Hours είναι $ 59.05K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLEEP είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 59.05K