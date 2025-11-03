Degen Express (DEGEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003482 $ 0.00003482 $ 0.00003482 Κατώτ. 24H $ 0.0000354 $ 0.0000354 $ 0.0000354 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003482$ 0.00003482 $ 0.00003482 Υψηλ. 24H $ 0.0000354$ 0.0000354 $ 0.0000354 Υψηλή συνέχεια $ 0.0001051$ 0.0001051 $ 0.0001051 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003383$ 0.00003383 $ 0.00003383 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.86%

Degen Express (DEGEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003495. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEGEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003482 και ενός υψηλού $ 0.0000354, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEGEX είναι $ 0.0001051, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003383.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEGEX έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, -1.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Degen Express (DEGEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.72K$ 31.72K $ 31.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 908.51M 908.51M 908.51M Συνολικός Όγκος 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Degen Express είναι $ 31.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEGEX είναι 908.51M, με συνολική προσφορά 951371042.3602728. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 33.21K