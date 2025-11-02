DegeCoin ($DEGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.27%

DegeCoin ($DEGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $DEGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $DEGE είναι $ 0.064437, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $DEGE έχει αλλάξει κατά -1.71% την τελευταία ώρα, +1.95% τις τελευταίες 24 ώρες και +28.27% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DegeCoin ($DEGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 457.42K$ 457.42K $ 457.42K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 457.42K$ 457.42K $ 457.42K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.39M 999.39M 999.39M Συνολικός Όγκος 999,393,541.163691 999,393,541.163691 999,393,541.163691

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DegeCoin είναι $ 457.42K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $DEGE είναι 999.39M, με συνολική προσφορά 999393541.163691. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 457.42K