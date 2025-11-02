DeFiGeek Community Japan (TXJP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 20.86 $ 20.86 $ 20.86 Κατώτ. 24H $ 21.47 $ 21.47 $ 21.47 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 20.86$ 20.86 $ 20.86 Υψηλ. 24H $ 21.47$ 21.47 $ 21.47 Υψηλή συνέχεια $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Χαμηλότερη τιμή $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.87%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $21.02. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TXJP μεταξύ ενός χαμηλού $ 20.86 και ενός υψηλού $ 21.47, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TXJP είναι $ 33.01, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 20.1.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TXJP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Προμήθεια Κυκλοφορίας 210.00K 210.00K 210.00K Συνολικός Όγκος 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DeFiGeek Community Japan είναι $ 4.41M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TXJP είναι 210.00K, με συνολική προσφορά 210000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.41M