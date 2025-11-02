Defidash (DEFIDASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01269082 $ 0.01269082 $ 0.01269082 Κατώτ. 24H $ 0.01341359 $ 0.01341359 $ 0.01341359 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01269082$ 0.01269082 $ 0.01269082 Υψηλ. 24H $ 0.01341359$ 0.01341359 $ 0.01341359 Υψηλή συνέχεια $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01228405$ 0.01228405 $ 0.01228405 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.26%

Defidash (DEFIDASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01326244. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEFIDASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01269082 και ενός υψηλού $ 0.01341359, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEFIDASH είναι $ 0.02970776, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01228405.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEFIDASH έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, +4.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Defidash (DEFIDASH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 265.39K$ 265.39K $ 265.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 265.39K$ 265.39K $ 265.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.00M 20.00M 20.00M Συνολικός Όγκος 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Defidash είναι $ 265.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEFIDASH είναι 20.00M, με συνολική προσφορά 20000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 265.39K