Defi Tiger (DTG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Defi Tiger (DTG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DTG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DTG είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DTG έχει αλλάξει κατά +2.45% την τελευταία ώρα, -1.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Defi Tiger (DTG) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Defi Tiger είναι $ 969.69K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DTG είναι 353.25T, με συνολική προσφορά 353247632642421.2. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 969.69K