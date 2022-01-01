Defi For You (DFY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Defi For You (DFY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Defi For You (DFY) "DeFi For You is a crypto pawnbroking platform that facilitates lending by securing crypto and NFT collateral packages in smart contracts which are released when the loan is repaid or a liquidation threshold is met. The project is positioning itself as the leading pawnbroking platform in the crypto and NFT world. We have also developed a system for 'Evaluators' - most of whom are licensed pawnbrokers - to connect with borrowers in DeFi and offer them crypto loans against digital or physical assets. These pawnbrokers are uniquely positioned in that they have a licensed and secure premises to store hard assets. They store the asset, issue an NFT representing it to the borrower, and then burn the NFT when the asset is reclaimed. Our dev team took inspiration from the UI of Booking.com to design the layout of featured crypto pawnshops on the platform. They also designed an on-chain reputation system for lenders and borrowers, which denotes how many transactions they have had and their record of integrity when using the platform. We have developed an NFT marketplace with a special NFT Pawn Market integrated into it. This allows people to list NFTs for sale, auction, or pawn. It also means buyers can get great deals on NFTs that have been repossessed by lenders, who are now looking to cash in on the digital asset they have gained. DeFi For You will be launching lending pools in Q1 2022 to increase the value of its DeFi platform. This will allow users to quickly lend and borrow from pools with interest rates determined algorithmically. DeFi For You was founded by Adam Christopher Chaplin, who was a co-founder of Travala.com (AVA). The project is in the process of inking partnerships with major pawnbroking companies and banks to expand its reach and bring the world of pawnbroking into the crypto space. DeFi For You is built on Binance Smart Chain and the native DFY token is a BE20 - BEP2 bridge. It is used for fees on the platform, as well as loan currency, repayment currency, and collateral for loans." Επίσημη ιστοσελίδα: https://defiforyou.uk/ Αγοράστε DFY τώρα!

Defi For You (DFY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Defi For You (DFY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 129.80K $ 129.80K $ 129.80K Συνολική προμήθεια: $ 846.42M $ 846.42M $ 846.42M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 601.42M $ 601.42M $ 601.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 182.68K $ 182.68K $ 182.68K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.27096 $ 0.27096 $ 0.27096 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00021583 $ 0.00021583 $ 0.00021583 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Defi For You (DFY)

Tokenomics Defi For You (DFY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Defi For You (DFY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DFY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DFY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DFY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DFY token!

