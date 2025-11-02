DeFi Dollar (USDFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.997204 $ 0.997204 $ 0.997204 Κατώτ. 24H $ 0.998819 $ 0.998819 $ 0.998819 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.997204$ 0.997204 $ 0.997204 Υψηλ. 24H $ 0.998819$ 0.998819 $ 0.998819 Υψηλή συνέχεια $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Χαμηλότερη τιμή $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.22%

DeFi Dollar (USDFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.998085. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.997204 και ενός υψηλού $ 0.998819, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDFI είναι $ 1.006, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.982826.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDFI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DeFi Dollar (USDFI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 468.04K$ 468.04K $ 468.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 468.04K$ 468.04K $ 468.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 468.93K 468.93K 468.93K Συνολικός Όγκος 468,934.7730937502 468,934.7730937502 468,934.7730937502

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DeFi Dollar είναι $ 468.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDFI είναι 468.93K, με συνολική προσφορά 468934.7730937502. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 468.04K