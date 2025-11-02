Defi Cattos (CATTOS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00018878 $ 0.00018878 $ 0.00018878 Κατώτ. 24H $ 0.00019722 $ 0.00019722 $ 0.00019722 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00018878$ 0.00018878 $ 0.00018878 Υψηλ. 24H $ 0.00019722$ 0.00019722 $ 0.00019722 Υψηλή συνέχεια $ 0.00216791$ 0.00216791 $ 0.00216791 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00017207$ 0.00017207 $ 0.00017207 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.71%

Defi Cattos (CATTOS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00019509. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CATTOS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00018878 και ενός υψηλού $ 0.00019722, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CATTOS είναι $ 0.00216791, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00017207.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CATTOS έχει αλλάξει κατά -0.06% την τελευταία ώρα, +2.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Defi Cattos (CATTOS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 195.15K$ 195.15K $ 195.15K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 195.15K$ 195.15K $ 195.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Defi Cattos είναι $ 195.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CATTOS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 195.15K