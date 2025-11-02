DeFAI (DEFAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00974805$ 0.00974805 $ 0.00974805 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.93%

DeFAI (DEFAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEFAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEFAI είναι $ 0.00974805, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEFAI έχει αλλάξει κατά -0.33% την τελευταία ώρα, -2.11% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DeFAI (DEFAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 69.92K$ 69.92K $ 69.92K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 73.35K$ 73.35K $ 73.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 953.20M 953.20M 953.20M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DeFAI είναι $ 69.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEFAI είναι 953.20M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 73.35K