Decentralized Retirement Account (DRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Decentralized Retirement Account (DRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002336. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DRA είναι $ 0.0054863, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002251.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DRA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -5.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Decentralized Retirement Account (DRA) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Decentralized Retirement Account είναι $ 23.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DRA είναι 999.44M, με συνολική προσφορά 999439617.865529. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.35K