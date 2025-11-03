Decentralized ETF (DETF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00009241 Υψηλ. 24H $ 0.00009301 Υψηλή συνέχεια $ 0.190554 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003169 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.49%

Decentralized ETF (DETF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00009264. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DETF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009241 και ενός υψηλού $ 0.00009301, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DETF είναι $ 0.190554, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003169.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DETF έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Decentralized ETF (DETF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.26K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Decentralized ETF είναι $ 9.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DETF είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.26K