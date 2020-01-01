DCNTRL Network (DCNX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DCNTRL Network (DCNX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Introducing DCNTRL Network DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token. Addressing Key Challenges: Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits. Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dcntrl.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dcntrl-network.gitbook.io/docs_en/

DCNTRL Network (DCNX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DCNTRL Network (DCNX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.13K $ 15.13K $ 15.13K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00964024 $ 0.00964024 $ 0.00964024 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00015133 $ 0.00015133 $ 0.00015133

Tokenomics DCNTRL Network (DCNX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DCNTRL Network (DCNX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DCNX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DCNX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

