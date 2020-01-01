DCAI (DCAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DCAI (DCAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DCAI (DCAI) DCAI is a decentralized infrastructure token developed under the Dynachain ecosystem, aimed at powering artificial intelligence (AI) computation, decentralized storage, and incentive models across Web3 infrastructure. The project is designed around the DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) framework, where users contribute real-world hardware resources (e.g., compute and storage devices) and are rewarded with tokens in return. DCAI serves as the core utility token that facilitates this exchange between physical resource contribution and on-chain rewards. Built on the Base blockchain, DCAI combines two participation layers: a smart contract-based staking mechanism and a hardware-based mining/infrastructure reward system. The staking mechanism—called Vanguard Circle—allows users to lock their DCAI tokens in return for yield rewards based on a tiered APY system. The APR dynamically adjusts based on total value locked (TVL) to maintain economic sustainability. On the infrastructure side, users can deploy authorized edge devices to support decentralized AI tasks, distributed storage, and other data-intensive operations. These participants receive DCAI tokens from a designated on-chain pool. Out of the total supply of 100 million tokens, 66% is locked in a smart contract and can only be accessed via hardware participation. There are no presales, private rounds, or team pre-allocations for this portion, ensuring that the tokens enter circulation strictly in line with actual network utility and infrastructure usage. DCAI thus aligns real-world contributions with token issuance in a verifiable, permissionless way. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.dcai.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dc-ai.gitbook.io/ecosystem

DCAI (DCAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DCAI (DCAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 682.37M $ 682.37M $ 682.37M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 6.99 $ 6.99 $ 6.99 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 Τρέχουσα τιμή: $ 6.86 $ 6.86 $ 6.86 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DCAI (DCAI)

Tokenomics DCAI (DCAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DCAI (DCAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DCAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DCAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DCAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DCAI token!

Πρόβλεψη Τιμής DCAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DCAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DCAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DCAI Token τώρα!

