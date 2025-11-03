ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Dawn είναι 0.00000619 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DAWN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DAWN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DAWN

Πληροφορίες Τιμής DAWN

Τι είναι το DAWN

Whitepaper DAWN

Επίσημος Ιστότοπος DAWN

Tokenomics DAWN

Προβλέψεις Τιμών DAWN

Dawn Λογότ.

Dawn Τιμή (DAWN)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DAWN σε USD

0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
Dawn (DAWN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:22:23 (UTC+8)

Dawn (DAWN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

-7.41%

-7.41%

Dawn (DAWN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000619. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DAWN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DAWN είναι $ 0.00025394, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000616.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DAWN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -7.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dawn (DAWN) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dawn είναι $ 6.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DAWN είναι 970.77M, με συνολική προσφορά 999568366.16483. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.19K

Dawn (DAWN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Dawn σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dawn σε USD ήταν $ -0.0000034780.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dawn σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Dawn σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0000034780-56.18%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Dawn (DAWN)

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Dawn Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Dawn (DAWN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Dawn (DAWN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Dawn.

Ελέγξτε την Dawn πρόβλεψη τιμής τώρα!

DAWN σε Τοπικά Νομίσματα

Dawn (DAWN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Dawn (DAWN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DAWN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Dawn (DAWN)

Πόσο αξίζει το Dawn (DAWN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DAWN στο USD είναι 0.00000619 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DAWN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DAWN σε USD είναι $ 0.00000619. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Dawn;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DAWN είναι $ 6.01K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DAWN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DAWN είναι 970.77M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DAWN;
Το DAWN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00025394 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DAWN;
Το DAWN είχε τιμή ATL ύψους 0.00000616 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DAWN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DAWN είναι -- USD.
Θα ανέβει το DAWN υψηλότερα φέτος;
Το DAWN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DAWN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Dawn (DAWN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

