Dawn (DAWN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00025394$ 0.00025394 $ 0.00025394 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000616$ 0.00000616 $ 0.00000616 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.41%

Dawn (DAWN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000619. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DAWN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DAWN είναι $ 0.00025394, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000616.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DAWN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -7.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Dawn (DAWN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 970.77M 970.77M 970.77M Συνολικός Όγκος 999,568,366.16483 999,568,366.16483 999,568,366.16483

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Dawn είναι $ 6.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DAWN είναι 970.77M, με συνολική προσφορά 999568366.16483. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.19K