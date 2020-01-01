Dawkoins (DAW) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dawkoins (DAW), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dawkoins (DAW) What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.dawkoinsonsol.com Αγοράστε DAW τώρα!

Dawkoins (DAW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dawkoins (DAW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 57.69K $ 57.69K $ 57.69K Συνολική προμήθεια: $ 989.10M $ 989.10M $ 989.10M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 989.10M $ 989.10M $ 989.10M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 57.69K $ 57.69K $ 57.69K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00824445 $ 0.00824445 $ 0.00824445 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dawkoins (DAW)

Tokenomics Dawkoins (DAW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dawkoins (DAW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DAW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DAW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DAW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DAW token!

Πρόβλεψη Τιμής DAW Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DAW; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DAW συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DAW Token τώρα!

