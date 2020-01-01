DaVinci Coin (DCOIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DaVinci Coin (DCOIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DaVinci Coin (DCOIN) DaVinci Chain, a Layer 1 blockchain built with Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility and an identical consensus mechanism to Ethereum. Our goal is to provide a seamless and efficient blockchain environment that maintains the decentralization, security, and flexibility of the Ethereum network while offering a dedicated infrastructure for developers and users. As blockchain technology evolves, the need for Ethereum-compatible networks continues to grow. Our blockchain enables developers, businesses, and users to benefit from the vast ecosystem of Ethereum without dealing with congestion or high transaction fees. By mirroring Ethereum’s architecture, we ensure: ✅ Full EVM Support – Deploy smart contracts, dApps, and tokens (ERC-20, ERC-721, etc.) just as you would on Ethereum. ✅ Identical Consensus Mechanism – Our blockchain employs the same consensus model as Ethereum, ensuring decentralization and security. ✅ Seamless Interoperability – Compatible with Metamask, Web3.js, Hardhat, Truffle, and other Ethereum tools. ✅ Scalability & Customization – While maintaining Ethereum’s architecture, our network allows for tailored optimizations and governance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://davinci.bz Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://davinci.bz/davinci_white_paper.pdf Αγοράστε DCOIN τώρα!

DaVinci Coin (DCOIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DaVinci Coin (DCOIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.137806 $ 0.137806 $ 0.137806 Τρέχουσα τιμή: $ 0.400014 $ 0.400014 $ 0.400014 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DaVinci Coin (DCOIN)

Tokenomics DaVinci Coin (DCOIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DaVinci Coin (DCOIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DCOIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DCOIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DCOIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DCOIN token!

Πρόβλεψη Τιμής DCOIN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DCOIN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DCOIN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DCOIN Token τώρα!

