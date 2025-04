Τι είναι Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

