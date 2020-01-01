Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Dash 2 Trade (D2T), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Dash 2 Trade (D2T) Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dash2trade.com/ Αγοράστε D2T τώρα!

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dash 2 Trade (D2T), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 175.49K $ 175.49K $ 175.49K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 473.50M $ 473.50M $ 473.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 370.62K $ 370.62K $ 370.62K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.053805 $ 0.053805 $ 0.053805 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00037062 $ 0.00037062 $ 0.00037062 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dash 2 Trade (D2T)

Tokenomics Dash 2 Trade (D2T): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dash 2 Trade (D2T) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός D2T token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα D2T token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του D2T, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του D2T token!

Πρόβλεψη Τιμής D2T Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το D2T; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του D2T συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του D2T Token τώρα!

