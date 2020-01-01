DarkFandom (DFAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DarkFandom (DFAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DarkFandom (DFAI) DarkFandom is a platform designed to generate AI-powered parody accounts of existing X profiles. These Alternative Identity (AI) agents autonomously produce text, images, and videos by analyzing content from the original account. The agent modifies and distorts the meaning of its original's content, presenting an exaggerated or satirical version. Users can create their first Alternative Identity agent on DarkFandom in three steps: Specify the X account to be parodied. Link a personal X account to enable its transformation into an AI agent. Launch the AI agent on X to begin generating content. Επίσημη ιστοσελίδα: https://darkfandom.ai/ Αγοράστε DFAI τώρα!

DarkFandom (DFAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DarkFandom (DFAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.86K $ 9.86K $ 9.86K Συνολική προμήθεια: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.86K $ 9.86K $ 9.86K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00254306 $ 0.00254306 $ 0.00254306 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DarkFandom (DFAI)

Tokenomics DarkFandom (DFAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DarkFandom (DFAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DFAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DFAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DFAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DFAI token!

