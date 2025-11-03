dark money (DUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000568 $ 0.00000568 $ 0.00000568 Κατώτ. 24H $ 0.0000059 $ 0.0000059 $ 0.0000059 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000568$ 0.00000568 $ 0.00000568 Υψηλ. 24H $ 0.0000059$ 0.0000059 $ 0.0000059 Υψηλή συνέχεια $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.66%

dark money (DUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000572. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000568 και ενός υψηλού $ 0.0000059, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DUSD είναι $ 0.00043282, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000562.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DUSD έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -2.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

dark money (DUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.35M 999.35M 999.35M Συνολικός Όγκος 999,350,333.272535 999,350,333.272535 999,350,333.272535

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του dark money είναι $ 5.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DUSD είναι 999.35M, με συνολική προσφορά 999350333.272535. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.72K