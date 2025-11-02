DAOBase (BEE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.26%

DAOBase (BEE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02333614. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEE είναι $ 0.119035, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00840027.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +17.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DAOBase (BEE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.34M$ 23.34M $ 23.34M Προμήθεια Κυκλοφορίας 55.00M 55.00M 55.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DAOBase είναι $ 1.28M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEE είναι 55.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.34M