Danaher xStock (DHRX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 209.82 $ 209.82 $ 209.82 Κατώτ. 24H $ 212.65 $ 212.65 $ 212.65 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 209.82$ 209.82 $ 209.82 Υψηλ. 24H $ 212.65$ 212.65 $ 212.65 Υψηλή συνέχεια $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Χαμηλότερη τιμή $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.34%

Danaher xStock (DHRX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $210.1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DHRX μεταξύ ενός χαμηλού $ 209.82 και ενός υψηλού $ 212.65, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DHRX είναι $ 230.48, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 180.2.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DHRX έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Danaher xStock (DHRX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 186.17K$ 186.17K $ 186.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Προμήθεια Κυκλοφορίας 886.09 886.09 886.09 Συνολικός Όγκος 22,714.950734914 22,714.950734914 22,714.950734914

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Danaher xStock είναι $ 186.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DHRX είναι 886.09, με συνολική προσφορά 22714.950734914. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.77M