Daku V2 (DAKU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.11967 $ 0.11967 $ 0.11967 Κατώτ. 24H $ 0.132708 $ 0.132708 $ 0.132708 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.11967$ 0.11967 $ 0.11967 Υψηλ. 24H $ 0.132708$ 0.132708 $ 0.132708 Υψηλή συνέχεια $ 0.152985$ 0.152985 $ 0.152985 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02737318$ 0.02737318 $ 0.02737318 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +7.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.47%

Daku V2 (DAKU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.130134. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DAKU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.11967 και ενός υψηλού $ 0.132708, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DAKU είναι $ 0.152985, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02737318.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DAKU έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, +7.49% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Daku V2 (DAKU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 78.44M$ 78.44M $ 78.44M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 78.44M$ 78.44M $ 78.44M Προμήθεια Κυκλοφορίας 600.00M 600.00M 600.00M Συνολικός Όγκος 599,999,752.039898 599,999,752.039898 599,999,752.039898

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Daku V2 είναι $ 78.44M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DAKU είναι 600.00M, με συνολική προσφορά 599999752.039898. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 78.44M