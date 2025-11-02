ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Daku V2 είναι 0.130134 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DAKU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DAKU εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DAKU

Πληροφορίες Τιμής DAKU

Τι είναι το DAKU

Επίσημος Ιστότοπος DAKU

Tokenomics DAKU

Προβλέψεις Τιμών DAKU

Daku V2 Λογότ.

Daku V2 Τιμή (DAKU)

Live Τιμή 1 DAKU σε USD

$0.130765
$0.130765$0.130765
+7.90%1D
mexc
USD
Daku V2 (DAKU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:32:00 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.11967
$ 0.11967$ 0.11967
Κατώτ. 24H
$ 0.132708
$ 0.132708$ 0.132708
Υψηλ. 24H

$ 0.11967
$ 0.11967$ 0.11967

$ 0.132708
$ 0.132708$ 0.132708

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

-0.16%

+7.49%

+2.47%

+2.47%

Daku V2 (DAKU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.130134. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DAKU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.11967 και ενός υψηλού $ 0.132708, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DAKU είναι $ 0.152985, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02737318.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DAKU έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, +7.49% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Daku V2 (DAKU) Πληροφορίες αγοράς

$ 78.44M
$ 78.44M$ 78.44M

--
----

$ 78.44M
$ 78.44M$ 78.44M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898 599,999,752.039898

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Daku V2 είναι $ 78.44M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DAKU είναι 600.00M, με συνολική προσφορά 599999752.039898. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 78.44M

Daku V2 (DAKU) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Daku V2 σε USD ήταν $ +0.00906352.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Daku V2 σε USD ήταν $ -0.0066344265.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Daku V2 σε USD ήταν $ +0.0287455465.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Daku V2 σε USD ήταν $ +0.08367383377883272.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00906352+7.49%
30 ημέρες$ -0.0066344265-5.09%
60 Ημέρες$ +0.0287455465+22.09%
90 Ημέρες$ +0.08367383377883272+180.10%

Τι είναι Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Daku V2 (DAKU) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Daku V2 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Daku V2 (DAKU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Daku V2 (DAKU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Daku V2.

Ελέγξτε την Daku V2 πρόβλεψη τιμής τώρα!

DAKU σε Τοπικά Νομίσματα

Daku V2 (DAKU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Daku V2 (DAKU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DAKU token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Daku V2 (DAKU)

Πόσο αξίζει το Daku V2 (DAKU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DAKU στο USD είναι 0.130134 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DAKU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DAKU σε USD είναι $ 0.130134. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Daku V2;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DAKU είναι $ 78.44M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DAKU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DAKU είναι 600.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DAKU;
Το DAKU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.152985 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DAKU;
Το DAKU είχε τιμή ATL ύψους 0.02737318 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DAKU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DAKU είναι -- USD.
Θα ανέβει το DAKU υψηλότερα φέτος;
Το DAKU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DAKU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:32:00 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

