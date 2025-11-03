DAIFUKU (DAIFUKU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001175 Υψηλ. 24H $ 0.00001271 Υψηλή συνέχεια $ 0.00009708 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001175 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.89%

DAIFUKU (DAIFUKU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001178. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DAIFUKU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001175 και ενός υψηλού $ 0.00001271, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DAIFUKU είναι $ 0.00009708, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001175.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DAIFUKU έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, -6.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DAIFUKU (DAIFUKU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.72K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 911.03M Συνολικός Όγκος 911,025,121.3007833

