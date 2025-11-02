DADI Insight Token (DIT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 10.81 $ 10.81 $ 10.81 Κατώτ. 24H $ 14.41 $ 14.41 $ 14.41 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 10.81$ 10.81 $ 10.81 Υψηλ. 24H $ 14.41$ 14.41 $ 14.41 Υψηλή συνέχεια $ 19.08$ 19.08 $ 19.08 Χαμηλότερη τιμή $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -20.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.95%

DADI Insight Token (DIT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $11.52. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DIT μεταξύ ενός χαμηλού $ 10.81 και ενός υψηλού $ 14.41, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DIT είναι $ 19.08, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 7.47.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DIT έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -20.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DADI Insight Token (DIT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.28M$ 17.28M $ 17.28M Προμήθεια Κυκλοφορίας 551.28K 551.28K 551.28K Συνολικός Όγκος 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DADI Insight Token είναι $ 6.35M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DIT είναι 551.28K, με συνολική προσφορά 1500000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.28M