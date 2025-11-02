ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή DACHU THE CHEF είναι 0.00042018 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DACHU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DACHU εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή DACHU THE CHEF είναι 0.00042018 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DACHU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DACHU εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DACHU

Πληροφορίες Τιμής DACHU

Τι είναι το DACHU

Επίσημος Ιστότοπος DACHU

Tokenomics DACHU

Προβλέψεις Τιμών DACHU

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

DACHU THE CHEF Λογότ.

DACHU THE CHEF Τιμή (DACHU)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 DACHU σε USD

$0.00042022
$0.00042022$0.00042022
-0.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
DACHU THE CHEF (DACHU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:08:40 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00041778
$ 0.00041778$ 0.00041778
Κατώτ. 24H
$ 0.00042436
$ 0.00042436$ 0.00042436
Υψηλ. 24H

$ 0.00041778
$ 0.00041778$ 0.00041778

$ 0.00042436
$ 0.00042436$ 0.00042436

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0.00041778
$ 0.00041778$ 0.00041778

+0.05%

-0.61%

-22.59%

-22.59%

DACHU THE CHEF (DACHU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00042018. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DACHU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00041778 και ενός υψηλού $ 0.00042436, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DACHU είναι $ 0.0029699, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00041778.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DACHU έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, -0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DACHU THE CHEF (DACHU) Πληροφορίες αγοράς

$ 401.24K
$ 401.24K$ 401.24K

--
----

$ 401.24K
$ 401.24K$ 401.24K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DACHU THE CHEF είναι $ 401.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DACHU είναι 955.00M, με συνολική προσφορά 954998997.0736979. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 401.24K

DACHU THE CHEF (DACHU) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από DACHU THE CHEF σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από DACHU THE CHEF σε USD ήταν $ -0.0002723868.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από DACHU THE CHEF σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από DACHU THE CHEF σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.61%
30 ημέρες$ -0.0002723868-64.82%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

DACHU THE CHEF (DACHU) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

DACHU THE CHEF Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το DACHU THE CHEF (DACHU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία DACHU THE CHEF (DACHU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το DACHU THE CHEF.

Ελέγξτε την DACHU THE CHEF πρόβλεψη τιμής τώρα!

DACHU σε Τοπικά Νομίσματα

DACHU THE CHEF (DACHU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του DACHU THE CHEF (DACHU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DACHU token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με DACHU THE CHEF (DACHU)

Πόσο αξίζει το DACHU THE CHEF (DACHU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DACHU στο USD είναι 0.00042018 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DACHU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DACHU σε USD είναι $ 0.00042018. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του DACHU THE CHEF;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DACHU είναι $ 401.24K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DACHU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DACHU είναι 955.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DACHU;
Το DACHU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0029699 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DACHU;
Το DACHU είχε τιμή ATL ύψους 0.00041778 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DACHU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DACHU είναι -- USD.
Θα ανέβει το DACHU υψηλότερα φέτος;
Το DACHU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DACHU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:08:40 (UTC+8)

DACHU THE CHEF (DACHU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,585.76
$110,585.76$110,585.76

+0.27%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,871.54
$3,871.54$3,871.54

-0.61%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03044
$0.03044$0.03044

+1.29%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.18
$185.18$185.18

-0.66%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,585.76
$110,585.76$110,585.76

+0.27%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,871.54
$3,871.54$3,871.54

-0.61%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.18
$185.18$185.18

-0.66%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.20
$90.20$90.20

+27.20%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5379
$2.5379$2.5379

+1.47%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.5705
$0.5705$0.5705

+1,041.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05631
$0.05631$0.05631

+181.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07764
$0.07764$0.07764

-7.95%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.5705
$0.5705$0.5705

+1,041.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0047159
$0.0047159$0.0047159

+131.20%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.416749
$2.416749$2.416749

+68.38%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06790
$0.06790$0.06790

+55.87%