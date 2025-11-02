DACHU THE CHEF (DACHU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00041778 $ 0.00041778 $ 0.00041778 Κατώτ. 24H $ 0.00042436 $ 0.00042436 $ 0.00042436 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00041778$ 0.00041778 $ 0.00041778 Υψηλ. 24H $ 0.00042436$ 0.00042436 $ 0.00042436 Υψηλή συνέχεια $ 0.0029699$ 0.0029699 $ 0.0029699 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00041778$ 0.00041778 $ 0.00041778 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.59%

DACHU THE CHEF (DACHU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00042018. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DACHU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00041778 και ενός υψηλού $ 0.00042436, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DACHU είναι $ 0.0029699, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00041778.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DACHU έχει αλλάξει κατά +0.05% την τελευταία ώρα, -0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DACHU THE CHEF (DACHU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 401.24K$ 401.24K $ 401.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 401.24K$ 401.24K $ 401.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 955.00M 955.00M 955.00M Συνολικός Όγκος 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DACHU THE CHEF είναι $ 401.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DACHU είναι 955.00M, με συνολική προσφορά 954998997.0736979. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 401.24K