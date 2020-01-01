daCat (DACAT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το daCat (DACAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες daCat (DACAT) In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community. daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair. As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dacat.fun/ Αγοράστε DACAT τώρα!

daCat (DACAT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για daCat (DACAT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Συνολική προμήθεια: $ 403.09T $ 403.09T $ 403.09T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 403.09T $ 403.09T $ 403.09T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή daCat (DACAT)

Tokenomics daCat (DACAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του daCat (DACAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DACAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DACAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DACAT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DACAT token!

Πρόβλεψη Τιμής DACAT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DACAT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DACAT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DACAT Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!