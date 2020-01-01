CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το CZ THE GOAT (CZGOAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες CZ THE GOAT (CZGOAT) CZ, you're the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn't just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude's the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you're the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain like it's the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT" Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Επίσημη ιστοσελίδα: https://czthegoat.io/

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για CZ THE GOAT (CZGOAT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 138.83K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 831.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 166.96K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0093404 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00016696

Tokenomics CZ THE GOAT (CZGOAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του CZ THE GOAT (CZGOAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CZGOAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CZGOAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CZGOAT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CZGOAT token!

Πρόβλεψη Τιμής CZGOAT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CZGOAT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CZGOAT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CZGOAT Token τώρα!

