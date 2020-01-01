Cypher App (CYPHER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cypher App (CYPHER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cypher App (CYPHER) Cypher is a non-custodial privacy protocol on the Ethereum Mainnet, designed to boost on-chain security and anonymity. It utilizes zero-knowledge proofs (ZKPs) and an Association Set Provider (ASP) to offer strong privacy solutions, tackling transparency issues in public blockchains with sophisticated cryptography and compliance validation. Cypher: Enhancing Privacy in Blockchain Transactions Addressing Privacy on Public Blockchains Public blockchains, such as Ethereum Mainnet, inherently expose transaction details to all, which aids in transparency but compromises privacy. This transparency challenges the adoption in sectors requiring confidentiality like DeFi, cross-border transfers, and enterprise operations. Cypher's Privacy Solution Cypher is a privacy-focused, non-custodial protocol on Ethereum Mainnet. It leverages Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) and the Association Set Provider (ASP) for enhanced security and privacy. By employing PrivacyPools methodologies, Cypher enables secure asset deposits and withdrawals, ensuring transactions remain confidential. The ASP filters deposits, excluding illegal funds and adhering to compliance, merging user control with regulatory standards. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.cypherapp.tech/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.cypherapp.tech/ Αγοράστε CYPHER τώρα!

Cypher App (CYPHER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cypher App (CYPHER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00378975 $ 0.00378975 $ 0.00378975 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00016166 $ 0.00016166 $ 0.00016166 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cypher App (CYPHER)

Tokenomics Cypher App (CYPHER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cypher App (CYPHER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CYPHER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CYPHER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CYPHER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CYPHER token!

Πρόβλεψη Τιμής CYPHER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CYPHER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CYPHER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CYPHER Token τώρα!

