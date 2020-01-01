Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cyborgism (CYBORGISM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cyborgism (CYBORGISM) Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.cyborgism.nexus/ Αγοράστε CYBORGISM τώρα!

Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cyborgism (CYBORGISM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 26.25K $ 26.25K $ 26.25K Συνολική προμήθεια: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 997.95M $ 997.95M $ 997.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 26.25K $ 26.25K $ 26.25K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00341224 $ 0.00341224 $ 0.00341224 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cyborgism (CYBORGISM)

Tokenomics Cyborgism (CYBORGISM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cyborgism (CYBORGISM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CYBORGISM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CYBORGISM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CYBORGISM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CYBORGISM token!

Πρόβλεψη Τιμής CYBORGISM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CYBORGISM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CYBORGISM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CYBORGISM Token τώρα!

