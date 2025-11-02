Cybercentry (CENTRY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00140778 $ 0.00140778 $ 0.00140778 Κατώτ. 24H $ 0.0020333 $ 0.0020333 $ 0.0020333 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00140778$ 0.00140778 $ 0.00140778 Υψηλ. 24H $ 0.0020333$ 0.0020333 $ 0.0020333 Υψηλή συνέχεια $ 0.0020333$ 0.0020333 $ 0.0020333 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -18.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -24.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +74.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +74.24%

Cybercentry (CENTRY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00140071. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CENTRY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00140778 και ενός υψηλού $ 0.0020333, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CENTRY είναι $ 0.0020333, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CENTRY έχει αλλάξει κατά -18.27% την τελευταία ώρα, -24.70% τις τελευταίες 24 ώρες και +74.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cybercentry (CENTRY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 610.26K$ 610.26K $ 610.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Προμήθεια Κυκλοφορίας 422.71M 422.71M 422.71M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cybercentry είναι $ 610.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CENTRY είναι 422.71M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.44M