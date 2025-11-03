CWYPTO (CWYPTO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000691 Υψηλ. 24H $ 0.00000703 Υψηλή συνέχεια $ 0.00030301 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000666 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.72%

CWYPTO (CWYPTO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.000007. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CWYPTO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000691 και ενός υψηλού $ 0.00000703, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CWYPTO είναι $ 0.00030301, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000666.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CWYPTO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CWYPTO (CWYPTO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.99K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.99K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.24M Συνολικός Όγκος 999,238,399.894323

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CWYPTO είναι $ 6.99K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CWYPTO είναι 999.24M, με συνολική προσφορά 999238399.894323. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.99K