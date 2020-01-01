Culture of Solana Token ($COST) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Culture of Solana Token ($COST), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit.

Culture of Solana Token ($COST) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Culture of Solana Token ($COST), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K Συνολική προμήθεια: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0030243 $ 0.0030243 $ 0.0030243 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Culture of Solana Token ($COST)

Tokenomics Culture of Solana Token ($COST): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Culture of Solana Token ($COST) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $COST token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $COST token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $COST, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $COST token!

